Schwalmtal : Ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr

Amern Der Löschzug Amern der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal hat ein neues Einsatzleitfahrzeug. Beim Tag der offenen Tür des Amerner Löschzugs segnete Pfarrer Raphael Häckler das Fahrzeug.

Die Gesamtkosten betrugen 31.737 Euro. 30.000 Euro wurden dafür bereits in den Haushalt 2019 der Gemeinde Schwalmtal eingestellt. Die Anschaffung eines neuen Gerätewagens Logistik steht für 2020/2021 an. Dafür werden 235.000 Euro im Haushalt eingeplant. Schwalmtals Bürgermeister Michael Pesch (CDU) appellierte nochmals an die Bürger, in die Freiwillige Feuerwehr einzutreten. Er, der evangelische Pfarrer Horst-Ulrich Müller und der katholische Pfarrer Raphael Häckler dankten den 61 Feuerwehrleuten, die sich in Amern bereits für die Sicherheit der Menschen einsetzen.