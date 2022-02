Familienleben in Brüggen : Neuer Vorstand entscheidet jetzt in der Kita Vennmühle

Brüggen Nach vier Jahren ist der gesamte Vorstand der Kita Vennmühle ausgeschieden. Jetzt wurde ein neuer Vorstand gewählt. neuer Vorsitzender ist René Lankes.

Die Vorstandsmitglieder haben sich in Bereiche eingeteilt, etwa Personal, Recht oder Mitgliederbetreuung. 143 Mitglieder hat der Trägerverein Familienzentrum Vennmühle, aktive Mitglieder, die ein Kind in der Kita haben, und passive Mitglieder. „Einige Eltern bleiben im Verein, auch wenn die Kinder nicht mehr in der Kita sind, um die Einrichtung weiter zu unterstützen“, weiß Lankes. Die Kita besuchen 70 Kinder; zudem gibt es Spielgruppen.

In der Vennmühle gibt es auch einen Vereinsraum, der gemietet werden kann. Außerdem finden dort Kurse wie Yoga, Ballett, Männerfitness, Pilates und die Spielgruppe Rabennest für Kinder ab 1,8 Jahren statt. Starten können Eltern bereits mit ihrem Nachwuchs ab drei Monaten in der Eltern-Kind-Gruppe Krabbelkäfer. In allen Gruppen sind noch Plätze frei, unabhängig davon, ob das Kind auch später in der Kita Vennmühle bleibt. „Wir sehen eine Menge Potential in den Fähigkeiten der Mitarbeiter, so dass das Angebot auch weiter ausgebaut werden kann“, so Lankes.