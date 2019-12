Band aus Viersen-Dülken : Ein Lied für eine besondere Frau

Info

Der Film Der WDR zeigt „Sing mich! Ein Lied fürs Leben“ diesen Donnerstag um 22.10 Uhr im Fernsehen. Dort wird der Song erstmals für die Öffentlichkeit zu hören sein. „Ich seh dich“ wird auch über die entsprechenden Internetkanäle zu hören sein.

Auftritte Live spielen Egoecho am 25. Januar, 20 Uhr, in der Herz-Jesu-Kirche in Duisburg-Serm und am 29. Februar, 19.30 Uhr, im „Parkhaus“ in Meiderich, Bürgermeister-Pütz-Straße 123.