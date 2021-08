Berufsleben in Brüggen : Born feiert seinen Postboten Martin Smets auf seiner letzten Tour

Eine Torte von Ehefrau Birgit (Mitte) zum Abschied: Postbote Martin Smets bei seiner letzten Tour in Born. Mit dabei als Überraschungspraktikantin: Tochter Nina Krebs. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Seinen letzten Arbeitstag wird Postbote Martin Smets (65) wohl niemals vergessen: Das ganze Dorf feierte ihn mit geschmückten Straßen, Transparenten, Torte, vielen Anekdoten und einem Post-gelben-Eerlikörchen. So war Martin Smets Abschiedstour nach 51 Jahren als Postbote.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

51 Jahre war Martin Smets Postbote: Mehr als 40 Jahre davon, ganz genau weiß er es selbst nicht mehr, belieferte der 65-Jährige seine Kunden in Born mit Briefen, Karten, Paketen und Prospekten. Aber auch Postbote Smets selbst hat Briefchen in die Kästen gelegt. „Herzlich willkommen in meinem Revier. Gruß Martin“, notierte er auf Karten, wenn jemand neu in seinen Bezirk zog.

Dass die Menschen in seinem Revier ihren Briefträger lieben, zeigten sie an seinem letzten Arbeitstag. Am Samstag wurden Transparente im Dorf gespannt, der Briefkasten war mit Ballons geschmückt, Kuchen wurden gegessen und Geschenke wurden überreicht. In einem Erinnerungsbuch heißt es unter anderem: „Man kann sagen, dass du der beste Postbote bist, den man sich vorstellen kann (und das wird kein anderer nach dir schaffen).“

Bei Martin Smets letzter Tour war alles anders: Statt mit dem vollen Postauto loszufahren und mit einem leeren zurückzukommen, war es umgekehrt. Die Abschiedstour führte ihn durch ein schwarz-gelb geschmücktes Born, Haverslohe und Hustenfeld. Krepppapierblümchen, Abschiedsbriefe an den Türen: Überall zeigten die Borner ihre Verbundenheit mit ihrem Postboten Martin.

Mit diesem Foto bewarb sich der 15-jährige Martin Smets. Foto: Smets/Semts

Doch auch Martin Smets liebt seine Post-Empfänger: „Das ist meine Familie“, sagt er. Die Menschen sangen für ihn zum Abschied, drückten ihn, boten ihm einen Post-gelben Eierlikör an, machten ihm liebevoll ausgesuchte Präsente. So füllte sich sein Postauto. Und dort saß eine außergewöhnliche Praktikantin: Martins Smets Tochter Nina Krebs, die mit ihrer Mutter Birgit die Abschiedstour organisiert hatte.

Mit einem Erinnerungsbuch, das seine Tochter gestaltet hat, hat Smets noch mehr Post erhalten. Sie hatte den Kunden ihres Vaters vorgeschlagen, ihm zu schreiben. So ist ein Bild eines Ausnahme- Postboten entstanden. „Wir schlagen Martin für das Bundesverdienstkreuz am Bande, alternativ am Paketband vor“, notierte etwa eine Familie. Eine andere Geschichte: „Wie so oft, es klingelt und Martin brachte die Post und auch bestimmt eins der vielen Pakete von Familie Ecken: Ich öffnete die Türe und direkt fragte Martin: ‚Was duftet denn hier bei dir so gut?‘ Ich antwortete ganz stolz: ‚Heute gibt es Gulasch.‘ Martin lachte und fragte mich doch wirklich: ‚Mädchen, kannst du das überhaupt, lass mal gucken, ob es auch wirklich Gulasch ist.‘ Schnell durch den Flur, ab in die Küche. Ich nahm den Deckel vom Topf, ein Gulaschduft stieg auf. Martin schaute fachmännisch in den Topf und meinte: ‚Ja, das sieht aus wie Gulasch und riecht auch nach Gulasch!‘“