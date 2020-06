Berufskolleg Viersen : Ein besonderer Jahrgang

Die Abiturientia 2020 des Wirtschaftsgymnasiums am Berufskolleg Viersen. Foto: Berufskolleg

Bunte Luftballons, junge Menschen in festlicher Kleidung – eigentlich alles wie immer bei der Übergabe der Abiturzeignisse am Berufskolleg Viersen – wenn da nur dieser Abstand nicht wäre. Dieser große Abstand, bedingt durch die Hygieneregeln wegen der Corona-Pandemie.

Auch an dieser Einrichtung gab es einen Infizierten-Fall, mussten mehr als ein halbes Dutzend Schüler in Quarantäne. Eine besondere Situation. Und so ist es ein besonderer Jahrgang, der da 2020 die Reife erlangt.