Hommage an berühmten Viersener Wie Albert Vigoleis Thelen auf Mallorca lebte

Bibliotheksleiterin Christiane Wetter betonte die enge Beziehung des Hauses zu Thelen und dessen Werk: Die vielen Aspekte seines Lebens ließen immer noch Raum für neue Entdeckungen. Heimatvereinsvorsitzende Beatrix Wolters kündigte Pauen, als „Vierscher Jung“, Historiker und Initiator der Gedenktafel für den Schriftsteller Thelen an. Der Referent konzentrierte seinen Vortrag auf dessen Zeit auf Mallorca und die politische Situation dieser Jahre. Die Anziehungskraft von Deutschlands Lieblingsinsel sei schon in den 1930-er Jahren sehr hoch gewesen. In der Hauptstadt Palma hätten 1931 3000 Reichsdeutsche gelebt. Gemessen an der damaligen Zahl der mallorquinischen Stadtbewohner sei deren Anteil höher gewesen als heute, so Pauen. Auf der Insel habe es ein breites Angebot an deutschen Speisen und Wochenzeitungen gegeben. Thelen und Beatrice, die damals noch nicht verheiratet waren, seien aus eigener Entscheidung nach Mallorca gegangen. Doch mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 sei daraus ein erzwungenes Exil geworden. Thelen stand wegen seiner ablehnenden Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus unter Beobachtung. Pauen sprach von der finanziellen Not des Paares. Thelen arbeitete etwa als Sprachlehrer, Stadtführer und Sekretär. In seinem Meisterwerk „Die Insel des zweiten Gesichts“ habe der Schriftsteller die Erinnerungen an die Jahre auf Mallorca zusammengetragen. Pauen sprach ebenso über die Folgen des Spanischen Bürgerkrieges und der Machtübernahme der Falangisten, ein General Franco naher Kampfbund, für die Insel. Hunderte von politischen Gegnern seien ermordet worden. Im August 1936 flohen Thelen und seine Frau auf einem englischen Zerstörer von Mallorca. Thema war auch Thelens Misstrauen gegenüber Nachkriegsdeutschland, in dem wieder viele der einstigen Nationalsozialisten Ämter übernahmen. Erst spät sei ihm eine kleine Rente gewährt worden.