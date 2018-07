Ein 90 Jahre alter Baum im Ingenhovenpark in Nettetal-Lobberich wird gefällt

Nettetal-Lobberich Pilze haben die Wurzeln des Baums im Ingenhovenpark befallen. Er ist nicht mehr standsicher

Der 90 Jahre alte Amberbaum im Ingenhovenpark in Lobberich muss gefällt werden. In dem voll belaubten Baum haben sich holzzerstörende Pilze im Wurzelstock ausgebreitet. Das teilte die Stadt Nettetal am Montag mit. Der Pilz sei am Stammfuß zu erkennen. Der sensible Standort am Kleinkinderspielplatz lasse keine andere Lösung zu. Das Zurückschneiden des Baumes hatte laut Stadt keinen Erfolg gezeigt. Durch den Pilzbefall ist der Baum nicht mehr standsicher. Ein Gutachten aus Juni bestätigt dies. Im Ingenhovenpark sind die Amberbäume ein wichtiges Gestaltungsmerkmal. Im Herbst soll an der gleichen Stelle ein anderer Amberbaum gepflanzt werden.