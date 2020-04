Windkraft in Niederkrüchten : Eilentscheidung: Windräder dürfen gebaut werden

Niederkrüchten Das Verwaltungsgericht Düsseldorf wies Anwohnerklagen im Eilverfahren ab. Es würden keine Nachbarrechte verletzt werden.

Gegen die vom Kreis Viersen im Oktober 2018 erteilte Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von vier Windkraftanlagen in Niederkrüchten im Süden der A 52 gibt es weder Bedenken in Hinsicht auf die Umweltverträglichkeits-Vorprüfung noch in Bezug auf Nachbarrechte. Das hat die 28. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf durch Beschlüsse vom 15. April in zwei Eilverfahren entschieden.