Fünf Fakten zum Festival in Viersen : Festival mit Frühstück

„Reis against the The Spülmaschine“ bei Eier mit Speck 2019. Foto: Dieter Mai

Viersen Rund 5000 Besucher feiern normalerweise auf dem Festivalgelände am Hohen Busch. In diesem Jahr gibt es wegen der Corona-Krise ein kleines Ersatz-Programm der „Eier mit Speck“-Macher.

2. Anfänge In diesem Jahr hätte es das 15. Festival gegeben. Für die erste Ausgabe hatten die Organisatoren damals in der letzten Woche vor dem Festival gerade mal 100 Tickets verkauft, am Ende waren es dann doch noch für den Freitag 900 Karten, für den Samstag 1400 und für den Sonntag 600. Im vergangenen Jahr kamen rund 5000 Besucher.

3. Frühstück In der Anfangszeit wurden noch Tausende Eier von Hand aufgeschlagen für das namensstiftende Frühstück. Zuletzt behalf sich die Festival-Crew mit einer Flüssig-Ei-Mischung, um mit der Produktion für all die Festival-Camper am Hohen Busch noch nachkommen zu können.

4. Talente Traditionell darf der Gewinner des Viersener Nachwuchs-Bandwettbewerbs „Young Talents“ das Festival eröffnen. Auch der Contest fiel allerdings in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus.

5. Bands Beim Festival im vergangenen Jahr traten an drei Tagen 26 Bands auf. naf