„Hallo, Specki am Apparat?“: Peter (29), Fabian (32) und Robert (29) sind bereits zum vierten Mal beim Viersener Festival dabei und diesmal auch mit einer Verbindung nach Hause ausgestattet. „Hier am Hohen Busch in Viersen ist das Festival immer schön stressfrei und echt familiär“, sagen die Speckis, die ansonsten am anderen Ende des linken Niederrheins niedergelassen sind – in Wesel.