Eier mit Speck 2019 : Die Frau, die die Künstler betreut

Angefangen hat für Lara Böhmer alles schon 2011. Damals half ihr Bruder beim Aufbau von Bühne und Backstage-Bereich, und so erhielt auch Lara einen Blick hinter die Festival-Kulissen. Von 2012 bis 2015 war sie dann selbst Teil der EmS-Helfer-Crew.

Dann kam die Anfrage, ob sie sich die kulinarische Betreuung der Bands zutraut. Seitdem führte Gabi Cohnen, Chefin des Bandcaterings der ersten Stunde, ihre Nachfolgerin schrittweise an die neue Aufgabe heran. Schon Monate vor Festivalbeginn studiert Lara nach ihrem Arbeitstag als Chemielaborantin abends Listen mit den Vorlieben und Sonderwünschen von Bands und Künstlern. Dazu kommen erste Treffen mit dem Team, um die Vorbereitungen zu zu planen. Den Wünschen der prominenten Gäste entsprechend hat das Bandcatering-Team im Backstage-Bereich ein reichhaltiges Buffet aufgebaut, wo von diversen Köstlichkeiten bis zum einfachen Butterbrot für jeden Geschmack etwas dabei ist. Das Buffet ist liebevoll dekoriert, auch kleine Leckereien stehen bereit. Mittlerweile hat sich Lara in die neue Aufgabe hineingefunden und lässt sich nicht mehr so leicht aus dem Konzept bringen. Wenn es mal heißt: „alles anders, und das am besten sofort“, bewahrt sie Nerven und Übersicht. Denn eines hat Lara inzwischen gelernt: Für ein gelungenes Festival gibt es kein Script.