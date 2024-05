Eichenprozessionsspinner in Viersen Bürger können befallene Eichen melden

Oft werden die Raupen des Eichenprozessionsspinners mit den harmlosen Gespinstmotten verwechselt, die an Straßenrändern verschiedene Bäume und Sträucher wie in Zuckerwatte eingesponnen aussehen lassen. Die Nester der Eichenprozessionsspinner finden sich nahezu ausschließlich an Eichen. Die Haare der Raupe können bei Kontakt mit den Menschen zu Hautausschlägen, Bindehautentzündungen, Juckreiz und asthmaähnlichen Reaktionen führen. Auch in der Umgebung befallener Bäume kann es zu Kontakt mit den schädlichen Haaren kommen, denn sie verbreiten sich über den Wind. Bis zu acht Stunden nach dem Kontakt kann der Körper mit einer Rötung der Haut und starkem Juckreiz reagieren. Bei geringfügiger ausgeprägten Hautsymptomen ist meist keine Gegenmaßnahme erforderlich. Bei Augenkontakt oder Atemnot sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden.