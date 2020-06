Problem in Brüggen : Eichenprozessionsspinner breitet sich aus

Brüggen In Brüggen melden zahlreiche Bürger immer wieder befallene Bereiche. Die Prävention war bisher leider kein voller Erfolg. Bisher musste allerdings noch kein Bereich gesperrt werden.

In Brüggen breitet sich der Eichenprozessionsspinner wieder aus. Bei der Gemeindeverwaltung sind zahlreiche Meldungen von befallenen Gebieten eingegangen, bestätigt Michael Einmal vom Ordnungsamt auf Anfrage. Gesichtet wurde der Eichenprozessionsspinner etwa am Borner See und an der Borner Mühle, am Vennmühlenweg in Richtung Borner Mühle, am Eingang zum Depot, an der Jugendherberge und am Prinzenwäldchen.