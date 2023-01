Neujahrsempfang in Brüggen Ehrung und Emotionen beim Empfang

In einer kurzen Rede nannte der Bürgermeister zentrale Themen in der Burggemeinde, die anstehen: So verwies er auf eine Förderung in Höhe von 20 Millionen Euro in den kommenden acht Jahren, die für unterschiedliche Projekte im Brüggener Zentrum verwendet werden können. Dazu gehören auch die umstrittene Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes und die Fällung des Silberahorns, aber auch eine neue Beleuchtung in der Fußgängerzone, die Erweiterung des Rathauses in Brüggen oder die Umgestaltung des Nikolausplatzes. Nach dem integrierten Handlungskonzept in Bracht stehe es jetzt für Brüggen an, Born wolle man dabei nicht vergessen, so Gellen.