Auszeichnung in Festhalle Viersen : Ehrenring für Hans-Willy Bouren

Hans-Willy Bouren vor dem Stadthaus am Rathausmarkt: 16 Jahre lang war er stellvertretender Bürgermeister, 1975 wurde er zum ersten Mal in den Stadtrat gewählt. RP-Foto: Jörg Knappe Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Viersens ehemaliger stellvertretender Bürgermeister erhielt die hohe Auszeichnung der Stadt Viersen am Ende der Ratssitzung am Dienstagabend. Der 76-Jährige engagiert sich nicht nur in der Politik.