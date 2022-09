Auszeichnung in Schwalmtal : Priester und Pädagoge Achim Besgen ist Schwalmtals neuer Ehrenbürger

Foto: Archiv Schule 15 Bilder Achim Besgen – Priester, Pädagoge, Ehrenbüger

Schwalmtal Achim Besgen (98) freut sich über die Ehrenbürgerwürde. Nach der Laudatio von Bürgermeister Gisbertz wurden am Freitagabend im Bürgersaal Szenen aus „Der kleine Prinz“ gezeigt; es gab Umarmungen, Häppchen und Geschenke.

„Was bin ich doch für ein feiner Kerl. Ich bin erstaunt, was Sie alles wissen. Es stimmte alles.“ Humorig nahm Achim Besgen (98) die Ehrenbürgerwürde von Schwalmtals Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) an. Im großen Bürgersaal des Rathauses zeigte er sich gerührt. Die Frage, was diese Würdigung für ihn bedeute, beantwortet er so: Es sei die Anerkennung der Gemeinde für seine Arbeit – eine Arbeit, die ihm leichtgefallen sei und bei der er stets die Herausforderung gesucht habe.

Ein Hang zum Perfektionismus, erkennbar am stets aufgeräumten Schreibtisch, eine Liebe zu großen und kleinen Ritualen, ein großes Harmoniebedürfnis innerhalb fixer grenzen und Selbstironie: So charakterisierte Almut Schaafhausen, seine Stellvertreterin an der Schule, Achim Besgen damals. Bürgermeister Gisbertz ergänzte in seiner Laudatio noch Zielstrebigkeit, Kompetenz und eine große Zugewandtheit den Menschen gegenüber: „Sie gaben jedem Menschen das Gefühl, dass er in diesem Moment der wichtigste Mensch ist.“

Zur Person Seit 67 Jahren in Waldniel zu Hause Familie Geboren am 2. September 1924 Eschweiler. Tod der Mutter 1931, aufgewachsen in einem Kinderheim, Besuch des Gymnasium. 1943 Soldat in Russland, 1944 schwer verwundet. Beruf Theologie-Studium, 1949 Promotion („Religion und Philosophie bei Max Scheler“), 1950 Examen, 1952 Priesterweihe, danach Kaplan, 1955 Religionslehrer in Waldniel, 1959 Studienrat, 1962 Oberstudienrat, 1963 Leiter des Progymnasiums. 1969 erste Abiturienten. 1960: „Der stille Befehl“ über Himmlers Masseur Felix Kersten. 1985 Abschied. Weitere Ehrenbürger Wilhelm Schrimpf (†), Paul v. Hindenburg (†), Adolf Hitler, (†), 1933, aberkannt 2010) Willy Rösler (†,1953), Bernhard Rösler (†,1972), Ernst van Aaken (†, 1979), Anni Bühl.

Gelungen ist dem promovierten Priester und Pädagogen, das zweizügige Progymnasium – 1963 hatte es 178 Schüler – zu einem Vollgymnasium zu entwickeln. Bei Besgens Abschied 1985 lernten dort 1120 Schüler, heute sind es knapp 900. Besgen erinnerte sich an Unterstützung von Politikern und Gemeinde für sein Ziel und an Gegenwind von der Genehmigungsbehörde. Ein wichtiges Argument sei damals gewesen, dass die kleine Gemeinde Schwalmtal Eltern ein Bildungsangebot von der Kita bis zum Gymnasium biete. Für den 98-Jährigen noch heute ein starkes Argument, mit dem die Gemeinde stärker werben sollte.

Was Achim Besgen über die Grenzen seiner Heimatgemeinde bekannt machte, war sein 1960 erschienenes Buch „Der stille befehl“. Dessen Thema: das Lebens von Felix Kersten, Masseur von Heinrich Himmler im sogenannten Dritten Reich und später zum Medizinalrat ernannt. Das war etwa dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“ eine Geschichte wert: Darin heißt es im Mai 1960: „Pfarrer Besgen habe Kersten bei einem gemeinsamen Urlaub auf Bühlerhöhe kennengelernt und für den Masseur des Teufels schließlich die Rolle gespielt, die Kersten bei Himmler übernahm: die Rolle des Beichtvaters.“

Bürgermeister Andreas Gisbertz nannte dieses Buch eine „geistige Verarbeitung der Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg“: Als 19-Jähriger wurde Besgen Soldat. Die halbjährige Ausbildung bezeichnetet er später wegen der Brutalität und Rücksichtslosigkeit „die größte Erniedrigung seines Lebens“. Im Herbst 1943 kam er an die westrussische Front, wurde bei einem Sturmangriff derart schwer verwundet, dass der Arzt nach der geglückten Operation zu ihm sagte: „Da haste nochmal Schwein gehabt.“

Stets neugierig, am Buch genauso interessiert wie am Tablett, so zeigt sich Achim Besgen auch beim Besuch in seinem Studierzimmer. Die Folgen des Alters quittiert er ironisch: „Im Kopf bin ich klar, nur das Fahrgestell funktioniert nicht mehr.“

Bei der Feierstunde mit geladenen Gästen erfreute den neuen Ehrenbürger die Rede von Lothar Lange: Mit ihm und dessen Frau Brigitte hatte er die Theater-AG gegründet. Ein Wiedersehen gab es zudem mit einigen AG-Mitgliedern. Pfarradministrator Johannes Quadflieg lobte den 98-Jährigen als „Mensch mit einem guten Ohr und einem weiten Herzen“. Der heutige St.-Wolfhelm-Leiter Thomas Martens würdigte den Aufbau der Schule als großartig.