Hilfe für Senioren in Viersen : Ein Dankeschön für die ehrenamtliche Fahrer

Kreisdirektor Ingo Schabrich (r.) und Bürgermeisterin Sabine Anemüller (Mitte) verteilten unter anderem Blumen an die Ehrenamtler, die viele Senioren zum Impfzentrum chauffiert haben. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Dülken Der ehrenamtliche Fahrdienst zum Impfzentrum nach Dülken wurde eingestellt. „Wir haben so viele schöne Momente in dieser Zeit gesammelt“, erzählte eine Fahrerin beim Danke-Event am Donnerstagmittag.