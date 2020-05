Corona im Kreis Viersen : Die Tafel-Helfer packen an

Tafel-Vorsitzende Luzia Witthake (r.) und RP-Redakteurin Nadine Fischer (l.) packen Lebensmittel in die Boxen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Auch in der Corona-Krise versorgt die Viersener Tafel ihre Kunden mit Lebensmitteln. Vor der Warenausgabe auf dem Hof an der Hohlstraße, die anders abläuft als sonst, ist viel zu tun.

Tafel-Vorsitzende Luzia Witthake stellt eine grüne bis zum Rand befüllte Kunststoffbox auf dem langen Biertisch ab. „Da hat uns ein Bauer Erdbeeren geliefert, aber lose“, sagt sie und besorgt schnell ein paar Plastikschalen. Endlich eine Aufgabe für eine ahnungslose Aushilfskraft wie mich: Erdbeeren portionieren. Also Mundschutz an, Handschuhe an und los geht’s. Es dauert nicht lange, bis Ehrenamtlerin Christa Kempers nach den rund 30 befüllten Erdbeerschalen greift. Die 73-Jährige stellt jeweils eine davon in eine grüne Kunststoffbox, in der schon Brot und Eier, Obst, Gemüse und Nudeln liegen. Eine knappe Stunde noch, bis sich die Kunden auf dem Hof der Viersener Tafel die Lebensmittel aus den fertig gepackten Kisten nehmen – so langsam wird es hektisch.

Seit Mitte April hat Witthake wegen der Corona-Krise das Abholsystem der Viersener Tafel umgestellt. Die Kunden kommen nicht mehr rein und suchen sich Ware aus, sondern werden auf dem Hof nacheinander durch einen zehn Meter langen und fünf Meter breiten weißen Pavillon geschleust. Auf Biertischen stehen für sie die Kisten bereit, ehrenamtliche Helfer stellen die Boxen hin, füllen sie zuletzt noch mit Kühlprodukten wie Jogurt oder Käse auf. Die Tafel zwischenzeitlich komplett zu schließen, kam für Witthake nicht in Frage: Die 69-Jährige möchte verhindern, dass die Kunden in der aktuell sowieso schon schwierigen Situation nicht auch noch Sorge haben müssen, dass sie nicht genug Lebensmittel kaufen können. „Sie sollen unter der Krise nicht doppelt leiden“, sagt sie.

Info Einkauf aus der roten oder grünen Kiste Versorger Die Viersener Tafel versorgt im Monat bis zu 2000 Personen, verteilt auf etwa 500 bis 600 Haushalte. Derzeit ist die Lebensmittelausgabe an der Hohlstraße 46 dienstags, mittwochs und freitags von 13 bis 15.30 Uhr, geöffnet. System Während der Corona-Krise hat die Tafel zwischenzeitlich ein Liefersystem ausprobiert, nach Ostern wurde doch wieder ein Abholservice eingerichtet. Jeder Kunde bekommt eine Einlass-Nummer für den Pavillon. Wer Lebensmittel für eine Person benötigt, bekommt den Inhalt einer roten Kiste. Für Drei- bis Vier-Personen-Haushalte gibt es den Inhalt einer höheren grünen Kiste, größere Haushalte werden mit Ware aus mehreren Kisten versorgt. Die Kisten bleiben bei der Tafel und werden abends desinfiziert.

Ein Dutzend Helfer ist an diesem Dienstagvormittag zur Tafel gekommen, um alles für die Lebensmittelausgabe ab 13 Uhr vorzubereiten. Viele ältere Ehrenamtler bleiben derzeit lieber sicherheitshalber zu Hause, stattdessen sind neben ein paar erfahrenen Frauen und Männern vor allem Studenten, aber auch Selbstständige und Angestellte in Kurzarbeit da. Lara Boßmann, zum Beispiel: Die 25-Jährige studiert Ernährungswissenschaften an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Sie hat vor ein paar Wochen erfahren, dass die Tafel Hilfe braucht. „Ich wollte immer schon was ehrenamtlich machen, jetzt habe ich Zeit dazu“, erzählt sie und verteilt routiniert Lebensmittel in grüne Boxen. „Das macht mir Spaß, die Leute hier sind nett“, ergänzt sie.

Für Außenstehende ist es anfangs schwer nachzuvollziehen, wie die je nach Wochentag bis zu 100 Boxen bepackt werden: Wenn da jetzt schon Trauben und Bananen drin sind, kommen trotzdem noch Erdbeeren dazu? Wo sollen die Artischocken hin, wer verteilt die Mangos, holt neue Kisten, klappt alte zusammen – wer weiß, wann so eine Box voll ist und wohin dann damit? „Wir machen das nach dem Chaos-Prinzip. Aber es funktioniert“, erzählt Boßmann. „Es ist schon ein bisschen wuselig. Aber das ist sicher den Umständen geschuldet“, sagt auch Nina Aretz. Die 23-Jährige ist Studentin bei der Bundeswehr in München, derzeit aber am Niederrhein und schreibt an Hausarbeiten. Seit zwei Wochen hilft sie bei der Viersener Tafel, „das macht hier sehr viel Spaß“, betont sie.

Zwei Fahrer rücken morgens mit Transportern aus und holen bei fünf bis sechs Lebensmittelhändlern die Ware für die Tafel ab. An diesem Dienstag übernimmt Sese Wilhelm die erste Tour. Der 37-Jährige ist eigentlich kaufmännischer Angestellter eines Dachdeckerbetriebs in Dülken, „aber für die Zeit bei der Tafel stellt mich mein Chef frei“, erzählt er. Wilhelms Ware ist gegen 11.30 Uhr in die Kisten gepackt, mittlerweile sollte der zweite Wagen da sein. Doch das dauert noch bis kurz vor 12. Fahrer Sergio de Pizzol befördert kistenweise Brot und Tomaten, Jogurt, Brötchen und Saftkartons von der Ladefläche. Die Zeit ist knapp, die Helfer müssen die Ware schnell in die grünen Boxen verteilen, denn vor 13 Uhr müssen sie auch noch die Ausgabe aufbauen.