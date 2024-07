Ehrenamt in Viersen Seit elf Jahren die gute Seele des Dülken-Büros

Dass es die gebürtige Dülkenerin in Sachen Ehrenamt einmal an diese Stelle führen würde, das hätte die heute 65-Jährige auch nicht gedacht. „Es war der totale Zufall. Ich hatte ein Bild von Dülken aus einer Haushaltsauflösung im Schaufenster an der Lange Straße gesehen. Als Kontakt war die Adresse vom Dülken-Büro angegeben“, erinnert sie sich. Mehrmals führte sie der Weg an die Lange Straße 32, doch „jedes Mal war abgesperrt“, erzählt Ringendahl. Schließlich rief sie an, machte einen Termin mit Goßen aus, um dann erneut vor der geschlossenen Tür zu stehen, mit dem Hinweiszettel an der Scheibe, er sei gleich wieder da. Das war auch der Fall.