Ehepaar erfüllt sich Lebenstraum mit Alpakas in Niederkrüchten

Tierparadies in Laar

NIEDERKRÜCHTEN An der Borner Straße 24 in Laar ist ein Ferien- und Tierparadies entstanden. Sylvia und Fred Eschmann betreiben hier die Alpaca-View-Lodge mit zwei luxuriösen Ferienwohnungen und vielen Tieren. Die Stars sind zwölf Alpakas

Mallorca war danach passé – aber nicht der Traum vom naturnahen Leben mit Tieren. Und genau den leben die Eschmanns heute in Laar. An der Borner Straße hat das Paar vor sechs Jahren einen alten Vierkanthof gekauft. Der sah damals freilich alles andere als traumhaft aus. Mit großem Einsatz und viel Hingabe sanierten und modernisierten sie das im Jahr 1910 erbaute Gehöft. Entstanden ist eine wunderschöne Anlage, die das niederrheinische Erbe mit mediterranem Flair verbindet.

Nutzung Alpakas sind Herdentiere und fühlen sich in Gruppen wohl. In Europa gibt es immer mehr Alpakas, die als Hobby oder zur Zucht gehalten werden.

Die Eschmanns haben die Scheune zu ihrem privaten Wohntrakt umgebaut und aus dem alten Bauernhaus und dem Torhaus zwei luxuriöse Ferienwohnungen gemacht, die mit Pfiff und viel Liebe zum Detail eingerichtet sind. Die ersten Mieter waren schon da – und fast durchweg begeistert. Kurzurlauber sind dabei, die von hier aus die Schönheiten der Natur zwischen Schwalm und Meinweg genießen oder in Roermond, Venlo, Viersen oder Düsseldorf ihrer Shoppinglust frönen. Auch die großen Düsseldorfer Messen bringen Gäste nach Laar.

Das Ganze betrachten die Eschmanns nicht als Objekt zur Gewinnmaximierung, sondern als Herzensangelegenheit: Mit dem Erlös der Ferienwohnungen, die seit August 2017 bewohnbar sind, finanzieren sie das Tierparadies, das auf viereinhalb Hektar über ausgedehnte Wiesen in ein kleines Waldstück mündet. Hier leben Pferde, Ziegen, Hühner, Hunde, Katzen sowie die beiden unzertrennlichen Esel Heinz und Herbert, und Valentin, das gemütliche Waliser Schwarznasenschaf.

Fast alle kommen von Tierschutzhöfen oder aus Haushalten, in denen sie im günstigsten Fall nur vernachlässigt wurden. Bei den Eschmanns sind sie wieder aufgeblüht. Die Ziegen heißen übrigens Herr Möllemann, Frau Westerwelle, Mrs. Thatcher und „Münte“ (wegen des streitbaren Naturells) – was beweist, dass die Eschmanns nicht nur ein Herz für Tiere, sondern auch einen Sinn für schrägen Humor haben. Die Attraktion sind aber zwölf Alpakas, die auf dem Hof leben. Sie heißen Harry, Hagrid, Minerva, Ron, Hedwig, Dumbledore und so weiter – Sylvia Eschmann ist eben Harry-Potter-Fan. Bald werden es 13 sein, Hedwig ist trächtig.