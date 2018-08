Ehejubiläum in Viersen

Viersen Resi (83) und Hans Magon (85) aus Viersen sind am Montag, 13. August, 60 Jahre verheiratet. Sie feiern die Diamantene Hochzeit bereits am Samstag vorher im Kreis ihrer Familie, zu der drei Kinder, Schwiegerkinder und fünf Enkelkinder gehören.

Die gebürtigen Mönchengladbacher lernten sich bei einem Volksfest in der Vitusstadt kennen. Sie waren beide mit Freunden unterwegs und fanden darüber zueinander. Sie stellten fest, dass sie nur in 100 Meter Entfernung voneinander gewohnt hatten. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagen die Eheleute. Mit der Heirat warteten sie, bis Hans Magon mit 24 Jahren die Meisterprüfung im Friseurhandwerk ablegte. Sie heirateten an einem Freitag, den 13., der ihnen 60 glückliche Ehejahre bescherte. Hans Magon arbeitete anfangs im elterlichen Betrieb, ehe er zu Henkel in Dülken und später nach Düsseldorf wechselte. Er leitete dort bis zur Rente mit dem 60. Lebensjahr das Haarstudio, um Mitarbeiter über Produkt, Leistung, Wirkung und Haarpflegemittel zu informieren und zu schulen.