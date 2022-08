Goldhochzeit in Schwalmtal : Im Mercedes zur Trauung

Goldhochzeit in Schwalmtal

Schwalmtal Edmund und Kornelia Bolten haben ihre Goldene Hochzeit gefeiert. Das Eheversprechen wurde in der Kirche St. Gertrud in Dilkrath erneuert.

Edmund (72) und Kornelia Bolten (71) haben jetzt ihre Goldene Hochzeit gefeiert. Sie selber hatten nichts vorbereitet für diesen besonderen Tag. Sie ließen sich von ihren Kindern überraschen. Sie kränzten. Das Eheversprechen wurde in der Kirche St. Gertrud in Dilkrath erneuert. Das Goldhochzeitspaar feierte danach im Schützenheim.

Die Ehejubilare sind Mitglieder der St.-Georg-Bruderschaft Schellerbaum. Die Kinder organisierten für die Fahrt zur Kirche einen Mercedes-Benziner Heckflügel 200 – ein Modell, mit dem Edmund und Kornelia Bolten schon vor 50 Jahren zu ihrer kirchlichen Trauung in der Kirche St. Helena in Mönchengladbach-Rheindahlen vorgefahren waren. Die Eheleute kannten sich aus der Nachbarschaft in Hardt und besuchten dort die Volksschule.