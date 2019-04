Entsorger EGN weitet Geschäft : EGN kauft 33 Millionen Euro Umsatz hinzu

Kreis Viersen/Krefeld Die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) hat zwei Firmen gekauft, um sich strategisch für Geschäfte in den Kreisen Kleve und Wesel zu positionieren. Zum Kaufpreis machte EGN-Aufsichtsratschefin und Stadtwerke-Vorstand Kerstin Abraham am Montag keine Angaben.

130 neue Mitarbeiter, 70.000 Quadratmeter erweiterte Betriebsfläche und rund 33 Millionen Euro zusätzlichen Umsatz bedeuten für ein Unternehmen in der Größenordnung der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) eine wesentliche Veränderung. Die Tochtergesellschaft der Krefelder Stadtwerke hat zwei Firmen in Kamp-Lintfort und Kerken komplett übernommen. Das gaben die EGN-Geschäftsführer Reinhard Van Vlodrop und Pierre Vicent am Montag bekannt.