Niederkrüchten : Edeka in Elmpt vor dem Baustart

Edeka in Elmpt vor dem Baustart

In Niederkrüchten werden für Rewe der Raiffeisen-Markt und die frühere Netto-Filiale abgerissen. Der Raiffeisen-Markt vergrößert sich ab 2020 im Gewerbegebiet Dam.

Der Bau der Lebensmittel-Märkte von Edeka in Niederkrüchten-Elmpt und Rewe in Niederkrüchten ist wieder ein Stück näher gerückt. Der Kreis Viersen hat Edeka nun die Baugenehmigung für den Neubau im Heineland in Elmpt erteilt. Dies gab Tobias Hinsen, Leiter des Fachbereichs Planen, Bauen und Umwelt, jetzt im Planungsausschuss bekannt.