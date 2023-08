Wettbewerb „E-Waste Race“ Schüler im Kreis Viersen sammeln Elektroschrott

In erster Linie geht es bei dem Projekt um Sensibilisierung für das Thema Elektroschrott. „1,7 Millionen Tonnen fallen davon in einem Jahr in Deutschland an“, informiert Christian Böker, Leiter des Abfallbetriebs des Kreises. „Es steckt noch eine Menge an Material in alten Elektrogeräten, die noch verwertet werden können. Die Rohmaterialien müssen mühsam abgebaut werden“, so Böker weiter. Er hoffe, dass die Schüler die Erkenntnisse aus der Aktion in die Familien weitertrügen.