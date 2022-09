Schwerer Unfall in Viersen : E-Scooter-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Viersen Ein 21-jähriger Fahrer eines E-Scooters hat am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Viersener wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

„An der Kreuzung Am Steinkreis/Scheldefahrt führ er, ohne anzuhalten, über den abgesenkten Bordstein auf die übergeordnete Straße Am Steinkreis“, berichtete ein Polizeisprecher. „Dabei achtete er nicht auf einen aus seiner Sicht von rechts kommenden, 51-jährigen Pkw-Führer aus Viersen der die Straße Am Steinkreis in Richtung Brüsseler Allee befuhr.“