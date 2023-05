Leuchtturmprojekt interkommunales Bad in Brüggen und Niederkrüchten Das ist der Durchbruch bei der Partnerbad-Planung

Es könnte der lang erwartete Durchbruch in der Planung für das interkommunale Bad sein: Am Donnerstag hat die interkommunale Bäderkommission mit Vertretern aus Brüggen und Niederkrüchten getagt. Ihre Aufgabe: eine Lösung zu finden für das festgefahrene Projekt. „Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass wir mit Mehrheit eine Empfehlung verabschiedet haben. Und ich glaube, es ist eine gute Lösung“, erklärte Niederkrüchtens Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) am Freitag.