Autoren aus Schwalmtal : Ehepaar veröffentlicht zweites Buch „Sieh’s doch mal so!“

Schwalmtal Das Ehepaar Anna Dudnikov und Benjamin Dudnikov-Deigendesch schrieb mit „Sieh’s doch mal so“ sein zweites Buch. Thema ist ein achtsames und erfülltes Leben.

Im hauptberuflichen Leben sind die beiden Webanalyticsmanager, in ihrem privaten Leben befassen sie sich seit etwa zwei Jahren intensiv mit Fragen wie: „Was kann ich tun, um meinem Körper, meinem Geist und meiner Seele zu helfen?“ „Wie gehe ich gut mit meiner Umgebung um?“ Also mit dem Thema, wie Menschen ein achtsames, bewusstes und erfülltes Leben führen können.

„Es ist ein Buch, das wir gerne selbst gelesen hätten“, sagen die Autoren lachend. Es gebe viele Bücher und Podcasts zum Thema, so Deigendesch. Sie haben viele davon studiert. „Wir hätten gerne so etwas wie eine Zusammenfassung all dieser Bücher gehabt“, fügt er hinzu. Also setzten sie sich hin und schrieben ihr 88 Seiten umfassendes Büchlein mit 26 Kapiteln, in denen sie Geschichten, Anekdoten und Gedankengänge formulierten. „Sie werden dir helfen, deine Perspektive zu wechseln und eingefahrene Denkmuster aufzubrechen“, versprechen sie.

Der Perspektivwechsel steht im Mittelpunkt: ein Ereignis anders zu sehen als gewohnt oder von der Gesellschaft erwartet. Stress ist ein weiteres Thema: „Stress entsteht, weil man jetzt an das denkt, was als nächstes passiert.“ Natürlich wissen Anna Dudnikov und Benjamin Dudnikov-Deigendesch aus eigener Erfahrung, dass man in Stress gerät. Schließlich leben sie in einer Patchworkfamilie mit fünf Kindern zwischen zwei und 14 Jahren. Damit sind die Autoren bei dem Begriff „Achtsamkeit“ angelangt: „Das Leben passiert genau jetzt“, lautet das scheinbar so simple Motto. „Aber es ist ein großer Schritt“, sagt Benjamin Dudnikov-Deigendesch, der Training, das Einüben einer Routine erfordere. Sein Vorschlag: „Notieren Sie sich den Satz ‚Erlebe den Moment bewusst‘ auf einen Zettel und kleben Sie ihn an den Wecker.“ Bewusstmachung sei der erste Schritt zu einer Veränderung.