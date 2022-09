Ungewöhnlicher Konzertort in Schwalmtal : Duo überzeugt mit romantischer Musik im Wald von Lüttelforst

Emir Imerov (l.) und Vag Papian beim Waldkonzert. Foto: Veranstalter

Schwalmtal Das war ein romantischer Konzertort: Das deutsch-japanische Ehepaar Fuchs lud jetzt zum Konzert in sein Privathaus ein, tief im Lousberger Wald gelegen. Damit lockte es so viele Besucher an, dass der lichtdurchflutete Vortragsraum fast überfüllt war.

Die Kammermusikreihe Lüttelforst, veranstaltet im Privathaus vom deutsch-japanischen Ehepaar Fuchs, tief im Lousberger Wald gelegen, lockte jetzt so viele Besucher an, dass der lichtdurchflutete Vortragsraum fast überfüllt war. Die Hausherrin freute sich sehr über den großen Zuspruch, sie dankte ihren Helferinnen und Helfern und vor allem der Firma Piano List in Viersen, die einen ihrer Flügel unentgeltlich zur Verfügung gestellt hatte.

Emir Imerov, Stimmführer der zweiten Geigen bei den Niederrheinischen Sinfonikern, und am Flügel Vag Papian, sein international als Dirigent und Pianist gefragter Kollege aus Israel, stellten mit der Sonate für Arpeggione und Klavier a-Moll D 821 sowie der Sonate für Violine und Klavier A-Dur D 574 zwei gewichtige Werke Franz Schuberts vor. Da der Arpeggione – ein zu Lebzeiten des Komponisten erfundenes Instrument mit Elementen des Cellos und der Gitarre – nur eine kurze Lebensdauer hatte, wird die für dieses Zwitterinstrument komponierte Sonate heute meist auf der Bratsche interpretiert. Imerov, eigentlich Geiger, traf überzeugend das Melancholische des Kopfsatzes und die lyrische Intimität des Adagios. Virtuoses bot er im abschließenden Sonatenrondo.

In makelloser Abstimmung der gleichberechtigten Partner gelang die Sonate mit dem Beinamen „Duo“ für Violine und Klavier. Dort sei das abschließende Allegro vivace besonders erwähnt, das den Duopartnern Möglichkeiten zu konzertant-virtuoser Ausgestaltung bot.

Vag Papian, ein vorbildlicher Begleiter, bestach auch solistisch mit dem überlegen ausgedeuteten Rondo Es-Dur op.16 von Frédéric Chopin und mehr noch mit der Sonate F-Dur KV 332 von Wolfgang Amadeus Mozart. Perlendes Spiel und das Changieren zwischen kraftvollem Zugriff und mozärtlicher Innigkeit machten das Zuhören zum ungetrübten Genuss.