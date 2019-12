Advent in Viersen : Weihnachtstreff in Dülken

Der Dülkener Weihnachtstreff zieht Jahr für Jahr viele Besucher auf den Alten Markt. Foto: Busch, Franz Heinrich (bsen)

Viersen Vereine und Organisatoren aus dem Stadtteil laden zum elften Mal Besucher auf den weihnachtlich dekorierten Alten Markt ein. Das Besondere: Ein Teil des Erlöses geht an gemeinnützige Einrichtungen.

Von Nadine Fischer

Mit Freunden am Glühweinstand stehen und klönen, an den Buden vorbei bummeln und unterwegs kurz mit Bekannten plaudern: Der Dülkener Weihnachtstreff bringt Jahr für Jahr die Bewohner des Stadtteils zusammen. Immer am dritten Advent ist der Alte Markt in der historischen Altstadt Schauplatz dafür. Natürlich treffen dort nicht nur Dülkener aufeinander – auch „Freunde Dülkens“ sind eingeladen, betonen die Veranstalter. Das Besondere am Dülkener Weihnachtstreff, den Vereine und Institutionen aus dem Stadtteil gemeinsam ausrichten: Der Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken wird an gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen ausgeschüttet.

Zu den Planern des Weihnachtstreffs gehören Dülkens Einzelhändler. „Als Werbering Viersen aktiv übernehmen wir gerne die Koordination, da uns das besondere Engagement der Dülkener Vereine am Herzen liegt“, sagt Günther Kamp, Koordinator des Werberings für Dülken. Organisiert wird der Markt ehrenamtlich von den Mitgliedern einer Arbeitsgruppe, die aus Vertretern des Werberings, des Dülken-Büros und Privatleuten besteht. Er wird am dritten Advent, 15. Dezember, um einen verkaufsoffenen Sonntag ergänzt. „Nur durch das tatkräftige Anpacken der Dülkener Einrichtungen und die finanzielle Förderung aus Handel und Gewerbe wird es uns möglich, einen karitativen Weihnachtsmarkt dieser Größe zu realisieren“, betont Andreas Goßen, Koordinator der Arbeitsgruppe im Dülken-Büro. „Für mich ist das der Beweis, dass man vieles realisieren kann, wenn man gemeinschaftlich an einem Ziel arbeitet. Ich danke allen Beteiligten für ihre Unterstützung“, ergänzt er.

Beim Himmelspostamt können Kinder ihre Briefe ans Christkind abgeben. Noch vor Heiligabend sollen sie eine Antwort bekommen. Foto: nn/Picasa

Info Live-Musik und Ausstellung Bühne Am Samstag ab 19 Uhr spielen auf dem Alten markt „The Greyhounds“. Kunst Die Galerie Konzept 48/11 zeigt an beiden Tagen, 13 bis 17 Uhr, die Ausstellung „Spielereien – Farbmalart und Prosapoesie“.

In diesem Jahr beteiligen sich insgesamt 26 Vereine und Organisationen aus Dülken, sie gestalten das Weihnachtsdorf und bieten Programm. An etwa 25 Verkaufshütten und Marktständen wird am Samstag von 12 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, einiges angeboten, was die Dülkener Einrichtungen an kulinarischen Genüssen zu bieten haben: von Poffertjes und Waffeln über gebratene Champignons, Spießbraten und Überbackenes bis hin zu Feuerzangenbowle, Punsch und Kakao. Zu kaufen gibt’s an manchen Ständen außerdem zum Beispiel Schmuck und Strickwaren. Darüber hinaus laden die Gastgeber Kinder zum Weihnachtsbasteln ein, wer Lust hat, kann an einem Märchenglücksrad drehen. Wie im vergangenen Jahr öffnet das Himmelspostamt seine Schalter und versendet Briefe „direkt ans Christkind“. Doch schon jetzt können Kinder einen Brief ans Christkind schreiben und mit einer Antwort noch vor Heiligabend rechnen: Die Vordrucke sind bereits im Dülken-Büro an der Lange Straße32 für je einen Euro erhältlich.

Auch die Eligiusschmiede sind wieder mit einem Stand im Weihnachtsdorf vertreten. Vor den Augen der Zuschauer verwandeln sie heißes Metall unter Einsatz von Amboss und Hammer in Dülkener Unikate. Die Beatles Gallery an der Lange Straße 25 hat extra zum Weihnachtstreff einen Fotowettbewerb organisiert, unter dem Titel „Weihnachten auf der Abbey Road“. In der Zeit von 12 bis 16 Uhr am Adventssonntag können Besucher in weihnachtlichen Outfits dort auf einem dem berühmten Original nachempfundenen Zebrastreifen posieren. Dazu stellen die Betreiber der Gallery bunte Kostüme, Brillen und Weihnachtsmützen zur Verfügung. Die drei besten Fotos werden dort ausgestellt.

Die Eligiusschmiede formen an ihrem Stand aus heißem Metall Dülkener Unikate. RP-Archiv (3): F.-H. Busch. Foto: Knappe, Joerg (jkn)