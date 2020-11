Polizei sucht Tatverdächtige : Dülkener hat Date mit einer Räuberin

Die Polizei bittet um Hinweise auf das Pärchen (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Dülken Ein 23-jähriger Dülkener ist am frühen Samstagmorgen gegen 1.15 Uhr im Lunapark an der Tilburger Straße in Dülken beraubt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Dülkener über eine Dating-Seite im Internet mit einer jungen Dame verabredet. Die Frau erschien aber gemeinsam mit einem Unbekannten, bedrohte den Dülkener mit einem Messer und forderte Geld. Der unbekannte Begleiter gebärdete sich sehr aggressiv, um die Drohung zu bekräftigen.

Der 23-Jährige gab der Frau einen geringen Geldbetrag und flüchtete unverletzt aus dem Park. Eine Fahndung nach der Frau und ihrem Begleiter blieb ohne Erfolg.

Die Frau ist etwa 1,60 Meter groß, hat schwarze, lange Haare und eine kräftige Statur. Der Mann, der sie begleitete, ist etwa 1,80 Meter groß, er hatte kurze, lockige Haare, trug einen dunklen „Champions“-Pullover, eine dunkle Hose und dunkle Turnschuhe. Um Hinweise auf die beiden bittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(biro)