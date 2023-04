Gartenmarkt in Viersen 27 Aussteller laden in die Dülkener Gartenwelt ein

Stauden und Gehölze, Duftpflanzen, ausgefallene Accessoires und Keramik: Zur Dülkener Gartenwelt am Montag, 1. Mai, bringen Floristen- und Gärtnerbetriebe aus der Region eine große Auswahl an Pflanzen und Zubehör mit. Insgesamt 27 Ausstellerinnen und Aussteller beteiligen sich nach Angaben der Stadt Viersen. Neu im Angebot sind in diesem Jahr Bio-Rosen und besondere Erdbeerpflanzen sowie Wildblumen- und Gemüsesamen.