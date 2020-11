Kultur in Viersen : Kultur Unplugged vorm Lockdown

Kultur in Viersen

Zusammenspiel aus Licht und Ton: Liedermacher Sebastian trat bei Dülken Unplugged in der Kirche St. Cornelius auf. Foto: Dieter Mai

Dülken Dülken Unplugged lief am Wochenende unter strengen Hygieneauflagen. Auch die Besucherzahl fiel Corona-bedingt deutlich geringer aus als üblich.

Das Konzert-Event Dülken Unplugged, finale Veranstaltung der diesjährigen „Dülken Kulturbunt“-Reihe, ist zu einer eindrucksvollen Verabschiedung der städtischen Live-Kultur in den vorläufigen Lockdown geraten. Wo in den Vorjahren bis zu 1000 Besucher flanierend ein- und ausgingen, erhielten am Wochenende zu den einzelnen Auftritten diesmal nur bis zu 80 Personen Zutritt – inklusive Maskenpflicht, strengen Hygiene- und Abstandsregeln und den notwendigen Angaben zur Nachverfolgung.