Dülken : Polizeibekannter Mann stiehlt Kabel von Baustelle

Dülken Eine verdächtige Person, die aufmerksame Bürger am Donnerstagabend in Dülken auf einer Baustelle bemerkten, entpuppte sich als Dieb. Der Mann ist der Polizei bekannt.

Am Donnerstagabend haben Zeugen eine verdächtige Person auf einer Baustelle am Ransberg in Viersen-Dülken bemerkt und die Polizei alarmiert. Auf der Anfahrt zum Tatort fiel zwei Beamten eine Person auf, die zu der angegebenen Personenbeschreibung passte. Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Beamten bei dem 51-jährigen polizeibekannten Mann aus Viersen Diebesgut, darunter Kabel, einen Kinderwagen und einen Kindersitz. Der Mann gestand, die Sachen von der Baustelle gestohlen zu haben. Das Diebesgut wurde sicher gestellt.