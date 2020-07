Kultur in Viersen : Dülken Kulturbunt mit Kunst, Lesung und Konzert-Stream

Dülken Wegen der Corona-Pandemie mussten die Veranstalter Veränderungen im Programm vornehmen. Das Benefiz-Acoustic-Event „Dülken Unplugged“ soll aber stattfinden.

Die Reihe Dülken Kulturbunt hat in der Regeln ein Dutzend Programmpunkte – in diesem Jahr sind es corona-bedingt halb so viele. Organisiert wird sie von der Arbeitsgruppe Kultur in Dülken, unterstützt vom Citymanagement, gesponsert von der Sparkassenstiftung.

Dülken Kulturbunt ist mit der Aktion „Historisches Fenster Dülken“ gestartet: Bis zum 30. Oktober werden in Schaufenstern der Altstadt historische Fotografien am Ort ihres Entstehens gezeigt. Ab Mitte November läuft dann für acht Wochen die Aktion „Kunst im Schaufenster“, mit Arbeiten zum Thema „Winter-Wunder-Werke“. Fester Bestandteil ist das Benefiz-Acoustic-Pop-Event „Dülken Unplugged“. Erstmals werden alle Auftritte live ins Internet gestreamt, auf www.duelkenunplugged.de. Auftreten sollen: Naheli, Tett der Landstreicher, Sebastian Polmans, Fourfold und Bidar. Spenden für den guten Zweck werden online gesammelt. Termin: Freitag, 30. Oktober, 20 Uhr. Die Gartenlesung „Achter het muurtje“ wird diesmal wegen der Corona-Pandemie ins Café Kantinchen, Kreuzherrenstraße 49, verlegt. Dort stellt Autorin Barbara Steuten am Freitag, 7. August, ihr neues Buch „Kati Küppers und der liegende Holländer“ vor. Karten (9,50 Euro) gibt es im Dülkener Büchereck, Moselstraße 8. Ebenfalls im Café Kantinchen stellen Doris Morawietz und Angela Klein-Kohlhaas ihre Lieblingsbücher vor, Termin: Freitag, 25. September, 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Vor seinem geplanten Abriss wird das Gebäude Lange Straße 48 zum Schauplatz für einen dreitägigen Kunst-Workshop. Kinder bis 14 Jahre können den Raum frei gestalten. Anmeldung per E-Mail, an Petra Speier-Siemann, hello@brushworks.de, oder Andrea Vogt, info@vogt-andrea.de. Termine: Samstag, 26. September, 10 bis 15 Uhr; Sonntag, 27. September, 12 bis 16 Uhr; Samstag, 3. Oktober, 17 bis 21.30 Uhr.