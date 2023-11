Premiere in Dülken Die neue Komödie der Volksbühne Viersen

„Ist das warm hier!“ Die Bemerkung von Stefan Holzapfel, der gerade in Jeans, buntem Sommerhemd, weißen Socken und Sandalen die Bühne betreten hat, löst bei den übrigen Mitgliedern der Volksbühne Viersen, die sich ebenfalls schon im Aufführungs- und Probenraum des Vereins eingefunden haben, allgemeines Lachen aus. Alle blicken zu den Infrarotheizstrahlern an der Decke, die an diesem Probenabend zum ersten Mal in den Einsatz gehen und für Wärme sorgen. Wenn man im Spätherbst im sommerlichen Outfit auf der Bühne steht, ist eine solche Wärmequelle nicht zu verachten. „Wir haben bei den vorausgegangenen Proben ordentlich gefroren. Unser diesjähriges Stück spielt schließlich auf einem Campingplatz im Sommer“, sagt Barbara Sahl-Viergutz.