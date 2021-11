Jagd in Brüggen : Drückjagd wegen Schweinepest

Jagd in Brüggen

Für Freitag, 26. November, ist in Brüggen eine Drückjagd geplant. Foto: Solveig Pudelski

Um eine mögliche Ausbreitung der „Afrikanischen Schweinepest“ zu verhindern, ist für Freitag, 26. November, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr eine großräumige Revier-übergreifende Drückjagd geplant. Dies teilt die Gemeindeverwaltung Brüggen mit. Deutschlandweit gab es 2021 bisher laut Friedrich-Löffler-Institut 2320 gemeldete Fälle. Zur Sicherheit wird die L 373, die Brüggen und Swalmen verbindet, in beiden Richtungen für diesen Zeitraum ab der Deponie Brüggen bis zur Landesgrenze komplett gesperrt. Die niederländischen Behörden sind informiert und richten Umleitungen ein. Außerdem hat die Forstbehörde Waldbetretungsverbote verhängt. So sollen Gefahren für Wanderer und Spaziergänger ausgeschlossen werden.