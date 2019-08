37-Jähriger Brüggener vor Gericht : Drogenfund in Wohnwagen: Prozess eingestellt

Drogenfund in Wohnwagen: Prozess eingestellt

Brüggen/Krefeld Der 37-Jährige, der sich derzeit in Untersuchungshaft befindet, wurde kürzlich bereits in einem anderen Verfahren zu einer Haftstrafe verurteilt.

Nach einem Drogenfund in seinem Wohnwagen musste sich ein 37-jähriger Mann aus Brüggen vor der Zweiten Großen Strafkammer des Krefelder Landgerichts verantworten. Am Dienstag wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt. Die Anklage hatte ihm „bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ vorgeworfen.