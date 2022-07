Vorfall in Brüggen : Drogenfahrt endet im Grünstreifen

Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort. Foto: dpa/Friso Gentsch

Brüggen Erst vor einen Baum, dann in einen Grünstreifen auf der anderen Fahrbahnseite der L 373: So war laut Polizei am Dienstag gegen 16.45 Uhr ein 28-jähriger Mann aus Roermond mit seinem Auto unterwegs – und blieb unverletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Autofahrer war von Brüggen nach Swalmen unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben ein „großes Tier“ vor den Wagen gelaufen sei, dem er ausgewichen sei. Ein Zeuge, der hinter ihm fuhr, habe laut Polizei nichts davon gesehen.