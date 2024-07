Drogenberatung im Kreis Viersen So viele Drogentote wie nie zuvor

Am 3. Dezember 1973 gründete sich der Verein Kontakt-Rat-Hilfe, damals noch unter dem Namen Drogenhilfe Viersen. Ein Haus an der Süchtelner Straße 9 in Viersen wurde gemietet, um ein Domizil zu haben. Drei Jahre später wurde der Name zum ersten Mal geändert: Aus Drogenhilfe Viersen wurde das Jugendinformationszentrum Kontakt-Rat-Hilfe Viersen.