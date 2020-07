Blutspende in der Corona-Pandemie : Rotes Kreuz appelliert an Blutspender

Rotes Kreuz appelliert an Blutspender

Blutspende in der Corona-Pandemie

Dass DRK appelliert an alle Niederkrüchtener, zur nächsten Blutspende zu kommen. Blutkonserven seien knapp. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Niederkrüchten Mit seinem Blut anderen helfen: Das ist während der Corona-Pandemie besonders wichtig. In Niederkrüchten sammelt das Deutdche Rote Kreuz am 31. Juli wieder Blutspenden. Die Sicherheit wird dabei groß geschrieben.

Die Krankenhäuser brauchen für Operationen Blutspenden. Doch zurzeit fehlen Konserven, weil der DRK-Blutspendedienst wegen der Corona-Pandemie nicht alle geplanten Termine organisieren kann. Noch sind etwa Aktionen in Unternehmen, Universitäten und Berufskollegs nicht möglich. „Wir sind deshalb darauf angewiesen, dass zu den öffentlichen Blutspende-Termine viele Menschen kommen“, sagt Stephan David Küpper, Pressesprecher des DRK-Blutspendedienstes West. In Niederkrüchten ist die nächste Sammelaktion für Freitag, 31. Juli, 16 bis 20 Uhr, im Bürgerhaus Elmpt an der Schulstraße 25 terminiert.