Kinderbetreuung in Viersen : Stadt und LVR-Klinik planen Großtagespflege

Kinderbetreuung in Viersen

Auf dem LVR-Gelände in Viersen-Süchteln soll bald eine neue Großtagespflegestelle eröffnen. Die Trägerschaft übernimmt das Deutsche Rote Kreuz. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Süchteln Das Rote Kreuz soll die Trägerschaft der neuen Großtagespflege übernehmen. Ein anderes Kinderbetreuungs-Angebot fällt auf dem Gelände der LVR-Klinik weg.

Auf dem Gelände der LVR-Klinik in Süchteln soll eine Großtagespflegestelle in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) entstehen. Stadt und LVR wollen sie gemeinsam einrichten. „Räume stehen zur Verfügung, weil die dort bestehende Großtagespflegestelle zum 31. Juli aufgelöst wird“, erläutert Stadtsprecher Frank Schliffke. „Eine der beiden beteiligten Tagespflegepersonen hat angekündigt, die Betreuung künftig in ihrem häuslichen Umfeld anzubieten.“