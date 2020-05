Niederkrüchten : Bis zu 1000 Einsatzkräfte am Tag versorgt

Für das DRK Niederkrüchten war der Heide- und Waldbrand De Meinweg der größte und längste Einsatz seit vielen Jahren. Alles hat gut geklappt, auch wenn es für alle Beteiligten eine große Herausforderung bedeutete.

„Für zwei unserer Mitglieder war es der erste Einsatz überhaupt. Eine Mitstreiterin hatte gerade vom Jugend-Rot-Kreuz in die Mannschaft gewechselt“, erzählt Natascha Römer, stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbands Niederkrüchten des DRK. Beide seien überwältigt gewesen, wie groß der Einsatz war und begeistert, dass sie mithelfen durften. Während die Feuerwehren mit der Brandbekämpfung beschäftigt waren, wurde das DRK am Abend des ersten Einsatztages zur Versorgung der Einsatzkräfte angefordert. Nach dem Aufbau des Versorgungszeltes auf einer grenznahen Wiese, standen der Verpflegungs- und Materialtransport an. Neben Lebensmitteln und Getränken für die Feuerwehr, mussten auch Mittel zur Eigensicherung an den Einsatzort gebracht werden, teils aus dem eigenen Lager, teils aus dem Getränkemarkt – auch nachts. „Wir haben auch die Feuerwehrleute versorgt, die aus dem Brandgebiet nicht wegkamen. Natürlich wurde auch die medizinische Versorgung sichergestellt“, beschreibt Markus Knoblauch, Zugführer der Einsatzeinheit. „Bis auf kleine Blessuren und einer Rauchgasvergiftung sind uns keine größeren Vorfälle bekannt.“