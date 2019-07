Gießaktion in Viersen : Wieder Wasser für die jungen Bäume

Viersen Die vierte Aktion ist auch schon geplant.

Nach den Süchtelner Höhen war am Mittwochnachmittag nun der Hohe Busch an der Reihe: Zum dritten Mal hatten die Städtischen Betriebe die Viersener dazu aufgerufen, gemeinsam im Wald junge Bäume zu wässern. Die jungen Pflanzen leiden besonders unter der anhaltenden Trockenheit. Stadtförster Rainer Kammann hatte diesmal den Bereich der Peter-Stern-Allee ausgesucht, die stark vom Sturm Friederike Anfang 2018 betroffen war. Die vierte Gießaktion ist auch schon geplant. Am Samstag, 27. Juli, treffen sich die Helfer zunächst von 9 bis 11 Uhr im Jubiläumsgarten in Dülken, im Bereich zwischen den Wohnsiedlungen Daniel-P.-Norman-Ring und Burgacker. Ab 12 Uhr steht das große Wasserfass in Viersen im Jubiläumsgarten, westlich der Hardter Straße zwischen Bockert und Lützenberg. naf/RP-Foto: Knappe