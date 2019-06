Kreis Viersen : Dringend gesucht: Kräfte für Gastronomie

Für die „Lüttelforster Mühle“ sucht Inhaber Dirk Zimmermann einen neuen Koch, im „Kaiserhof“ setzt man auf Förderung der Auszubildenden. Warum Mitarbeiter für Hotel, Küche und Service schwer zu finden sind.

„Die Lüttelforster Mühle ist sicherlich kein Einzelfall“, sagt Isabel Hausmann, stellvertretende Geschäftsführerin der Dehoga Nordrhein. Fachkräftemangel sei im Hotel- und Gaststättengewerbe in aller Munde. Zahlreiche gastronomische Betriebe in der Region versuchen verzweifelt, geeignetes Personal zu finden und an sich zu binden. Zumal, so Hausmann, die Zahl der Gastgewerbe-Beschäftigten in NRW in den vergangenen Jahren von 300.000 auf 400.000 gestiegen ist: „Es fehlen Mitarbeiter in Küche, Restaurant und Rezeption. Die Gäste stehen öfter vor verschlossenen Türen, als es dem Gastronom oder Hotelier lieb ist.“ Der Tipp der Expertin: „An der eigenen Attraktivität als Arbeitgeber zu arbeiten.. Vier-Tage-Wochen stehen bei den jungen Leuten hoch im Kurs. Sie legen viel Wert auf Work-Life-Balance.“ Weiterbildungsangebote und gemeinsame Veranstaltungen tragen ebenso dazu bei, Mitarbeiter zu gewinnen und auch zu halten: „Ebenso wie Wertschätzung und Rückmeldungen zur geleisteten Arbeit“, so Hausmann.