Diebe stehlen Radlader in Niederkrüchten : Diebe durchbrechen mit gestohlenem Radlader Tor

Niederkrüchten Unbekannte haben am Mittwochmorgen zwischen 4.30 und 4.40 Uhr an der Mönchengladbacher Straße in Elmpt einen Radlader gestohlen. Laut Polizei gelangten die Täter auf ein umzäuntes Grundstück, durchbrachen mit dem gelben Radlader das Tor und fuhren davon.

