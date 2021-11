Vorfall in Viersen : 81-Jährige stirbt drei Wochen nach einem Autounfall

Die Polizei meldet jetzt den Tod einer 81-jährigen Viersenerin, die am 19. Oktober bei einem Alleinunfall schwer verletzt wurde. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Am Ende hat sie es nicht überlebt. Am 19. Oktober versuchte eine 81-jährige Viersenerin, ihr Auto zu stoppen, als es ins Rollen geriet. Sie wurde eingeklemmt. Jetzt starb sie an den Unfallfolgen im Krankenhaus.

Drei Wochen nach einem schweren Unfall ist eine 81-jährige Viersenerin an den Folgen in einem Krankenhaus gestorben. Am 19. Oktober wurde die 81-Jährige bei einem Unfall auf der Remigiusstraße in Viersen schwer verletzt. Die Frau hatte versucht, ihr ins Rollen geratenes Auto zu stoppen, dabei wurde sie eingeklemmt und schwer verletzt. Am Dienstag berichtet die Polizei, dass die Viersenerin jetzt in einem Krankenhaus verstarb.

(hb)