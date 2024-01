Zusammenstoß in Viersen Drei Menschen verletzt: Handy am Steuer und bei Rot gefahren?

Ein Autofahrer aus Viersen (25) ist bei einem Zusammenstoß mit einem Wagen schwer verletzt worden. Die andere Autofahrerin, eine Viesenerin (42) und ihr zwölfjähriger Sohn erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei hat den Verdacht, dass der Mann sein Mobiltelefon während der Fahrt benutzt haben könnte; die Einsatzkräfte stellten es sicher. Zeugen berichteten der Polizei, dass der Mann trotz roter Ampel in die Kreuzung gefahren sei. Er selbst äußerte sich zum Unfallhergang nicht. Zum Unfall teilt die Polizei mit, dass die 42-Jährige am Mittwoch um 18.45 Uhr auf der Ummerstraße in Richtung Kölnische Straße unterwegs war, an der Kreuzung bei roten Ampel wartete und anfuhr, als diese Grün wurde. Die Frau wollte geradeaus in Richtung Neuwerker Straße fahren. Gleichzeitig fuhr der Viersener (25) mit seinem Wagen über die Kreuzung in Richtung Mönchengladbach. Beide Autos stießen zusammen. Das Verkehrskommissariat ermittelt.