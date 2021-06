Baustellen in Viersen : Drei Straßensperrungen im Stadtgebiet

Baustellen in Viersen

Viersen In der Stadt Viersen kommt es derzeit und in den nächsten Tagen zu mehreren Verkehrsbeeinträchtigungen, meist wegen Baustellen, aber auch wegen Baumpflege.

Entlang der Freiheitsstraße in Viersen führen die Städtischen Betriebe am Mittwoch, 16. Juni, und bei Bedarf am Donnerstag, 17. Juni, Baumpflegearbeiten aus. Die Mitarbeiter sind voraussichtlich von 9 bis 15 Uhr zwischen der Hohen Buschstraße und der Vogteistraße im Einsatz. Dabei setzen sie eine mobile Hubarbeitsbühne ein. Die Fahrbahn wird halbseitig gesperrt.