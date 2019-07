Schwalmtal/Viersen : Drei Polizisten bei Einsätzen im Kreis verletzt

Viersen/Schwalmtal Zwei Beamte konnten wegen ihrer Verletzungen ihren Dienst nicht weiter fortsetzen. Einer von ihnen musste sogar im Krankenhaus behandelt werden.

Am Mittwoch um 15 Uhr sperrte sich eine Schwalmtalerin (57) mit Herausdrehen und Tritten dagegen, in eine psychiatrische Klinik eingewiesen zu werden. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Um 23.10 Uhr kam es in Viersen auf der Gladbacher Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern. Einer der beiden, ein 19-Jähriger ohne festen Wohnsitz, sollte aufgrund seiner hochgradigen Aggressivität in Gewahrsam genommen werden. Er verletzte einen Polizeibeamten der Viersener Wache so schwer, dass der Polizist zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Dem 20-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.